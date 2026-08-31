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Акции ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом пройдут в столице 3 сентября

Акции ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом пройдут в столице 3 сентября

В Москве 3 сентября пройдут памятные акции ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом сообщила пресс-служба столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

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