Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Трамп заявил, что победа во Второй Мировой войне была достигнута «только благодаря США».
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Трамп заявил, что победа во Второй Мировой войне была достигнута «только благодаря США».
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