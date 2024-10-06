Глава «Лемана ПРО» назвала нецелесообразным производить гвозди только внутри РФ

Примерно 72% ассортимента одной из самых крупных сетей магазинов для строительства и обустройства дома «Лемана ПРО» (бывший Leroy Merlin) производят в России, однако много товаров все равно привозят из других стран.
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