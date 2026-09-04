«Убийца с бейсбольной битой» не смог выйти из калужской колонии досрочно

Мужчина, ударивший оппонента битой по голове в драке у кафе в 2011 году, так что тот умер, получил отказ в условно-досрочном освобождении из-за нарушений режима в колонииСуд отказал в условно-досрочном освобождении мужчине, который в далеком 2011 году в драке у кафе на Каширском шоссе в Москве ударил оппонента бейсбольной битой по голове.