«Убийца с бейсбольной битой» не смог выйти из калужской колонии досрочно

Мужчина, ударивший оппонента битой по голове в драке у кафе в 2011 году, так что тот умер, получил отказ в условно-досрочном освобождении из-за нарушений режима в колонииСуд отказал в условно-досрочном освобождении мужчине, который в далеком 2011 году в драке у кафе на Каширском шоссе в Москве ударил оппонента бейсбольной битой по голове.
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