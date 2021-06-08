«Бруклин» во 2-м матче с «Милуоки» обновил клубный рекорд по разнице в победной игре плей-офф

«Нетс» во втором матче полуфинала Восточной конференции разгромили «Бакс» – 125:86 (2-0). Разница «+39» – самая крупная в истории клуба в победных матчах плей-офф.
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