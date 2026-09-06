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Царьград

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"У Армении скоро пропадёт желание вступать в ЕС". Что имел в виду Лавров?

"У Армении скоро пропадёт желание вступать в ЕС". Что имел в виду Лавров?

В прошлом месяце Армения заявила о своём намерении вступить в Европейский союз. При этом Никола Пашинян подчеркнул, что процедура подачи заявки на членство вот-вот начнётся.

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