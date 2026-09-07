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Russia Vows to Keep Selling Oil to India Despite U.S. Tariff Threat

Russia will remain a key crude oil supplier to India, Russia’s Ambassador to India, Denis Alipov, said in an interview with Asian News International, in which he also criticized the planned U.

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