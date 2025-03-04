Мерц: ХДС/ХСС и СДПГ внесут поправку в конституцию ФРГ ради трат на оборону

Расходы на оборону из федерального бюджета Германии, превышающие 1% ВВП страны, должны быть освобождены от ограничений так называемого долгового тормоза, заявил глава ХДС/ХСС Фридрих Мерц 4 марта на пресс-конференции вместе с главой ХСС Маркусом Зёдером и лидерами СДПГ.