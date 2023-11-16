В Астрахани для жителей рухнувшего дома развернули пункты временного содержания

АСТРАХАНЬ, 16 ноября, ФедералПресс. Экстренные службы эвакуировали из рухнувшего дома в Астрахани 213 человек, для них открыты пункты временного размещения, сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.
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