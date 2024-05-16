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Смоленск 2.0

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В Смоленской области тракторист насмерть раздавил работника автосервиса

В Смоленской области тракторист насмерть раздавил работника автосервиса

Смоленские следователи, определив состояние виновника, устанавливают обстоятельства трагедии Житель Смоленской области, насмерть раздавив земляка ковшом трактора, стал фигурантом уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.

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