В Смоленской области тракторист насмерть раздавил работника автосервиса

Смоленские следователи, определив состояние виновника, устанавливают обстоятельства трагедии Житель Смоленской области, насмерть раздавив земляка ковшом трактора, стал фигурантом уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии