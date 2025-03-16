AdvSci: разработан сверхлегкий теплоизолятор, выдерживающий до 1300°C

Ученые из Хэфэйского института физических наук Китайской академии наук разработали новый тип керамического аэрогеля SiC@SiO2, который обладает высокой анизотропной теплопроводностью и исключительной термической стабильностью.
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