Денис Клявер: главные цитаты про известного отца

chertopolog Киселева

Знала И. Олейникова. Познакомились в Москве, случайно, это было в октябре 1986г. Мы жили в ЦДТ на юго-западе Москвы, а у них там были гастроли. Посчастливилось побывать на концерте. Илья познакомил меня и с Винокуром. Я сама с Луганской обл.Для меня это все в диковинку. Увидеть вживую знаменитых артистов это счастье просто... Илья подарил мне ноты с автографом и сказал, что это моя песня "Облака",которую будет петь Эдита Пьеха в передаче Что? Где? Когда ? Перед новым годом. И что же тут твое? Спросила я. Он ответил, что это музыка. Так ты ещё и композитор, пошутила я. Но действительно , Пьеха выступила с этой песней в конце года. Вот такая для меня интересная встреча произошла...