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Эй Джей Дибанца: «Культура в «Вашингтоне» меняется. У нас новая команда, новые ветераны, которые хотят поддерживать молодежь»

Новичок « Вашингтона » Эй Джей Дибанца поделился своим мнением о том, что означает присутствие игроков основного состава «Уизардс» на матчах Летней лиги.

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