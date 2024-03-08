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Военное обозрение

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Посольство США предупредило своих граждан о возможной террористической атаке в Москве

Посольство США предупредило своих граждан о возможной террористической атаке в Москве

Посольства США и Великобритании призвали своих граждан в ближайшие двое суток избегать массовых скоплений людей из-за террористической опасности.

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