Зачем нужна электронная очередь

Первичная обработка запросов — достаточно затратный для компании этап работы с клиентами. При этом общение с посетителями в основном повторяется по одним и тем же алгоритмам: выяснение сути обращения; перенаправление в нужное окно или кабинет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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