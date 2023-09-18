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Дмитрий Козловский: «Меня поражает Тутберидзе – я не видел, чтобы человек столько работал. Откуда у нее столько сил, для меня загадка»

Пара перешла от тренера Тамары Москвиной к Тутберидзе весной этого года.  Козловский: Понимаете, когда я задумываюсь сейчас о работе, то меня на самом деле поражает Этери Георгиевна.

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