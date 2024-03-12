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Киевского политика возмутило уничтожение HIMARS ударом российской ракеты

Киевского политика возмутило уничтожение HIMARS ударом российской ракеты

Российские военнослужащие смогли ликвидировать ракетный комплекс HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за неспособности украинской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) засечь российский беспилотник, с которого велось наблюдение.

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