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SUSANIN

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Подростка, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью в Ижевске, отправили в СИЗО

Подростка, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью в Ижевске, отправили в СИЗО

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске заключили под стражу подростка, который с особой жестокостью расправился с 52-летней женщиной.

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