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Нарышкин: попытки Запада подорвать системы власти СНГ вызывают особую тревогу

Нарышкин: попытки Запада подорвать системы власти СНГ вызывают особую тревогу

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что особую тревогу вызывают попытки Запада подорвать системы власти стран СНГ методом разжигания этносепаратистских и ксенофобских настроений.

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