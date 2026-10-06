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За рулем

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Скидки урезали, цены подняли: два китайских пикапа подорожали в РФ

Скидки урезали, цены подняли: два китайских пикапа подорожали в РФ

С 1 октября Foton переписал прайсы на два своих пикапа в России – Tunland G9 и Tunland V9.Дороже всех оказалась бензиновая версия V9: с учетом скидки она прибавила сразу 400 тыс.

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