Бензиновый Porsche Macan уйдет из Европы по крайне неожиданной причине. А ведь это самая популярная модель Porsche в регионе

Весной следующего года Porsche прекратит продавать в Европе кроссовер Macan с бензиновым мотором. Для компании Macan – что та курица, несущая золотые яйца: это самый популярный автомобиль бренда в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии