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Регионы России

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Василий Ракитин: Черногорский ГОК становится примером нового поколения российских горнопромышленных проектов

Василий Ракитин: Черногорский ГОК становится примером нового поколения российских горнопромышленных проектов

В Норильском промышленном районе завершены основные строительные работы на Черногорском горно-обогатительном комбинате — одном из крупнейших промышленных объектов, реализуемых сегодня в Арктической зоне России.

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