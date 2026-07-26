Василий Ракитин: Черногорский ГОК становится примером нового поколения российских горнопромышленных проектов

В Норильском промышленном районе завершены основные строительные работы на Черногорском горно-обогатительном комбинате — одном из крупнейших промышленных объектов, реализуемых сегодня в Арктической зоне России.
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