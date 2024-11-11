Председатель СК России поручил организовать проверку по обращению жителей Московской области

В медиапространстве размещено обращение жителей подмосковного города Серпухова в адрес главы Следственного комитета России, в котором они сообщают о бездействии сотрудников правоохранительных органов, которые не реагировали на заявления о неоднократных избиениях и других преступлениях.
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