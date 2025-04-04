Что такое дубайский кулич?

Aif.ru выяснил у православного священника, можно ли готовить его на Пасху. Дубайский кулич — современная интерпретация традиционного пасхального кулича, вдохновленная гастрономическим разнообразием Дубая.
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