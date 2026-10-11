Как нацистский каратель 30 лет обманывал весь СССР

23 июня 1977 года в СССР был приведён в исполнение смертный приговор Александру Юхновскому — человеку, который почти три десятилетия прожил под именем Александра Мироненко.
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