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Пронедра

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Как нацистский каратель 30 лет обманывал весь СССР

Как нацистский каратель 30 лет обманывал весь СССР

23 июня 1977 года в СССР был приведён в исполнение смертный приговор Александру Юхновскому — человеку, который почти три десятилетия прожил под именем Александра Мироненко.

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