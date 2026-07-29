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После ухода министра обороны Украины ВСУ прекращают применять боевых роботов

После ухода министра обороны Украины ВСУ прекращают применять боевых роботов Украинская армия впервые за последние несколько месяцев прекратила использование на перед.

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