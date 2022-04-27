«Бэтмен 2» будет: Warner Bros подтвердили слухи о сиквеле

Второй фильм о приключениях Бэтмена уже получил поддержку главных лиц первой ленты.CinemaCon 2022, который проходит с 25 по 28 апреля в Лас-Вегасе, объединил все крупные студии воедино и представил их на одной сцене с различными эксклюзивами.