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«Бэтмен 2» будет: Warner Bros подтвердили слухи о сиквеле

«Бэтмен 2» будет: Warner Bros подтвердили слухи о сиквеле

Второй фильм о приключениях Бэтмена уже получил поддержку главных лиц первой ленты.CinemaCon 2022, который проходит с 25 по 28 апреля в Лас-Вегасе, объединил все крупные студии воедино и представил их на одной сцене с различными эксклюзивами.

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