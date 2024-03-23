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«Санкции и контрнаступление не сработали»: немецкий бизнесмен назвал причины нападения в Подмосковье

«Санкции и контрнаступление не сработали»: немецкий бизнесмен назвал причины нападения в Подмосковье

События в подмосковном Красногорске, где был совершен крупнейший за последние годы террористический акт против людей, пришедших в ТРЦ «Крокус Сити Холл» на концерт, прокомментировал немецкий общественный деятель и предприниматель Ким Дотком.

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