Минобороны: ВСУ разместили боевую технику в загсе города Бахмута

Сообщение от Национального центра управления обороной: украинские боевики разместили бронетехнику, позиции минометных расчетов и реактивных систем залпового огня в зданиях Института иностранных языков и загса в Бахмуте Донецкой народной республики.
Сообщение от Национального центра управления обороной: украинские боевики разместили бронетехнику, позиции минометных расчетов и реактивных систем залпового огня в зданиях Института иностранных языков и загса в Бахмуте Донецкой народной республики.
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