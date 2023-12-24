«Щелкунчик»: универсальная формула добра

Премьера балета «Щелкунчик» пройдет с 24 декабря по 3 января на сцене Эрмитажного театра. Зрители увидят новую интерпретацию, которую создал хореограф-постановщик, заслуженный деятель искусств России Николай АНДРОСОВ.
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