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Выделенный Украине пакет помощи США сочли незначительным

Выделенный Украине пакет помощи США сочли незначительным

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин прокомментировал выделение Соединенными Штатами Киеву нового пакета помощи в размере 300 миллионов долларов.

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