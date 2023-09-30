Выделенный Украине пакет помощи США сочли незначительным

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин прокомментировал выделение Соединенными Штатами Киеву нового пакета помощи в размере 300 миллионов долларов.
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