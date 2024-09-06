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Петербургский дневник

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МО: Су-34 ударил по скоплению личного состава и техники украинской армии в Курской области

Удар был нанесен бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил бомбами с модулями планирования и коррекции по скоплению личного состава и военной техники украинской армии в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

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