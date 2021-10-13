Сын платит за семью ипотеку, а неработающая невестка отдала наследство сестре: «Ей нужнее!»

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семьяСын платит за семью ипотеку, а неработающая невестка отдала наследство сестре: «Ей нужнее!»– …Сын говорит – мама, не лезь в этот вопрос, это не наше с тобой дело! – рассказывает шестидесятилетняя Римма Яковлевна.Вернуться к статье274НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLLuidmilaну, вот как выплатит муж ипотеку, так и пойдёт на улицу. Жена его не любит, это же ясно. Любила бы, то хотя бы наследство оформила на себя, не выгоняя сестру.Владимир СоловьевПросто даже не знаю что и ответить, ведь ситуация очевидная, каким надо быть человеком что бы выгнать сестру на улицу. Простой вопрос, если бы мама сестер жила еще 10, 20 лет, то никто бы не обсуждал вопрос с наследством.Олеся ИвановаКонечно, правильно. Посидит Таня ещё немного и выйдет на работу. Выплатят ипотеку. Да и где сестра найдет другую работу. Это только легко рассуждать, что кому-то легко работается. Сына жалеет, а сестру невестки ругает. Все наладится.Лариса АлА в чем проблема вступить в наследство вдвоем, но сестру никуда не выгонять. Пусть живет с сыном в этой квартире.Натали ВалуаВы-умничка! Идеальный вариает.Людмила людмилаА на какой форс-мажор материнский капитал берегут?Деньги дешевеют и их нельзя потратить на что угодно.Их и тратят, обычно,на ипотеку.МТМарина ТомашевскаяНичего страшного, если бы и переехала сестра с сыном на окраину города. От наследства ни в коем случае отказываться не надо. У них самих двое детей и живут наверняка в двушке, скоро, скоро взвоют, а так могли бы разменять две Квартиры на трешку и однушка. Таня делает глупость, которую никто не оценит.Виктор Белогорцевя бы только одобрил такое решение женыНатали ВалуаАбсолютно согласна!Лилия"маткапитал, который супруги берегут на случай форс-мажора". Автор опять ахинею пишет. Все как раз маткапитал и вкладывают в жильё. Потому что форс мажор с мат. капиталом и случится.Людмила БаталоваНедавно смотрела цены в Москве. В новостройках на окраине двушки стоят 15-16 миллионов. Половина - 7,5-8 миллионов, а не 3-4 миллиона, как пишет автор. Я вообще не получала никакого наследства ни от матери, ни от отца. Считаю, что его пусть получают те, кто больше нуждается. А мать мужчины просто переживает за своего ребёнка. Хорошего сына она вырастила.Натали ВалуаНе знаю, гле вы там что смотрели, но явно смотоели не там. Не стоят так двушки. Преувеличиваете. Развод.Людмила БаталоваСмотрела ЖК "Лучи" в Солнцево в Москве. Я знаю цены только в СПб. У нас тоже цены сильно подпрыгнули, но всё-таки ниже, чем в Москве. У нас однокомнатные квартиры в новостройках, на базе котлована, стоят примерно 6-8 миллионов. Зависит от класса. А там однокомнатная стоит более 10 миллионов. Можете посмотреть сами.Иван Иваныч Ивановэта Натали Валуа не женщина, а троЛЛ-бандеровец хохлобабуин мЫкола кривенКО, который маскируется под женщин, сбежал с Краiнi и окопался на хуторе в казахской степи. у них там кибитка-мазанка стоит 500 руб.Иван Иваныч ИвановОбе сестры являются наследниками 1 очереди и младшая Татьяна творит величайшую глупость. Понятно,что она не любит мужа и Римма Яковлевна права, жалея сына и по-житейски мудро просчитывает варианты развития ситуации на много ходов вперёд. А сын её, имея 2-малолетних сыновей тюфяк и наверняка его женушка рассчитывает в перспективе на кв. Риммы Яковлевны. А кв. усопшей сватьи надо продавать или разменивать на 2 однушки, но это не сразу, пока сын старшей сестры, которая ровно на жопе сидит со своей з/п 30000 р. (и это в Москве!) подрастёт, может куда поступит и уедет, жизнь покажет. Надо отстаивать интересы своих 2 малолетних внуков, так что Римма Яковлевна права, а сын её долбожоп.Виктор Белогорцевну да, чтобы мне стало лучше надо испоганить жизнь другимНатали ВалуаДолгожоп- это как это?Натали ВалуаА чтобы мужик сидел в Москве на зп в 30 тыс, так в это вообще не верю.Иван Иваныч Ивановиди хохлобабуин строгай свои поленья у себя на хуторе в казахской степи, может что продаж за медяки-теньге.Иван Иваныч Ивановкому поганить жизнь, этой старшей ольге? которая сидит на жопе ровно за 30 тыщ и чаи на работе гоняет.пусть идёт в самозанятые, печёт торты, жарит котлеты на доставку и др., как это делают др. женщины, чай в Москве живёт. как юрист, спец. по уголовному праву на 90% между сестричками за эту халупу будет ещё драчка, когда танька очухается со своим тюфяком.Виктор Белогорцевзря наш, ты где увидел что она чаи гоняет на работе, а если и гоняет то это к тебе какое имеет отношение? в самозанятые пусть идут придурки, на каждого такого сразу найдутся хапуги с ложкой ты юрист, а со следоками сталкивался, шкуры они продажные, за звездочку мать продадут, да и юристы не лучше, что бы правду сказали приходилось в прокуратуру в помощники звать чтобы войны за халупу не было надо хоть каплю совести иметьИван Иваныч Ивановты что мне тыкаешь крыса тыловая??? такая как эта старшая оля на свою тридцатку хрен сына подымет. знаю я таких, как нагрянешь в офис только сидят жопу там протирают. их так и зовут - офисный планктон. слышал про таких, которых в первую очередь сокращают? Москва - слезам не верит, у нас всё жёстко. поэтому захлопни свою пасть, самозанятые, это те кто не сидит на жопе ровно, а что-то делает, пытается достойно жить, не как ты стручок.Иван Иваныч Ивановдолгожоп, это как ты - долбо..б, ну, ты понял.Виктор Белогорцева ты не ори, знаю таких горластых, лишь бы рубли срубить на чужой беде а самозанятые долго не живут, потому что всякие мудаки их обдирают, ни тебе ли этого не знать, а как я живу ты знать не можешь, да и не твоё это делоИван Иваныч Ивановмоя сестра, племяшка, её подруги - самозанятые. кто печёт торты, готовят котлеты и др. не то,что ты магазинное говно хаваешь. шили брендовую одежу, не пошло, но стали др. это им хватило своим горбом заработать кв. в Москве, замечу не в ИПОТЕКУ, не у тебя там в мухосранске. я хоть и юрист, но как-то прибился по работе к геологодобытчикам, да так и с ними. на хрен мне эти кабинеты и всякая офисная моль а ты болезный не интересен, по твоей логике видно, что ты неудачник. пыли дальше.Виктор Белогорцеввсе ты видишь да понятия не имеешь какой я и тем более чем питаюсь неинтересен? ну так не пиши мне, найди себе интересного, тут всяких многоИван Иваныч Ивановпо твоему комменту в отношении старшОй сестры видна твоя логика рассуждений. ты влез в мой коммент,не я. не интересен не только из-за логики, но и то, что ты бездельник-неудачник.Комментировать
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