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Сын платит за семью ипотеку, а неработающая невестка отдала наследство сестре: «Ей нужнее!»

Сын платит за семью ипотеку, а неработающая невестка отдала наследство сестре: «Ей нужнее!»

– …Сын говорит – мама, не лезь в этот вопрос, это не наше с тобой дело! – рассказывает шестидесятилетняя Римма Яковлевна.

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Luidmila
ну, вот как выплатит муж ипотеку, так и пойдёт на улицу. Жена его не любит, это же ясно. Любила бы, то хотя бы наследство оформила на себя, не выгоняя сестру.
Владимир Соловьев
Просто даже не знаю что и ответить, ведь ситуация очевидная, каким надо быть человеком что бы выгнать сестру на улицу. Простой вопрос, если бы мама сестер жила еще 10, 20 лет, то никто бы не обсуждал вопрос с наследством.
Олеся Иванова
Конечно, правильно. Посидит Таня ещё немного и выйдет на работу. Выплатят ипотеку. Да и где сестра найдет другую работу. Это только легко рассуждать, что кому-то легко работается. Сына жалеет, а сестру невестки ругает. Все наладится.
Лариса Ал
А в чем проблема вступить в наследство вдвоем, но сестру никуда не выгонять. Пусть живет с сыном в этой квартире.
Натали Валуа
Вы-умничка! Идеальный вариает.
Людмила людмила
А на какой форс-мажор материнский капитал берегут?Деньги дешевеют и их нельзя потратить на что угодно.Их и тратят, обычно,на ипотеку.
Марина Томашевская
Ничего страшного, если бы и переехала сестра с сыном на окраину города. От наследства ни в коем случае отказываться не надо. У них самих двое детей и живут наверняка в двушке, скоро, скоро взвоют, а так могли бы разменять две Квартиры на трешку и однушка. Таня делает глупость, которую никто не оценит.
Виктор Белогорцев
я бы только одобрил такое решение жены
Натали Валуа
Абсолютно согласна!
Лилия
"маткапитал, который супруги берегут на случай форс-мажора". Автор опять ахинею пишет. Все как раз маткапитал и вкладывают в жильё. Потому что форс мажор с мат. капиталом и случится.
Людмила Баталова
Недавно смотрела цены в Москве. В новостройках на окраине двушки стоят 15-16 миллионов. Половина - 7,5-8 миллионов, а не 3-4 миллиона, как пишет автор. Я вообще не получала никакого наследства ни от матери, ни от отца. Считаю, что его пусть получают те, кто больше нуждается. А мать мужчины просто переживает за своего ребёнка. Хорошего сына она вырастила.
Натали Валуа
Не знаю, гле вы там что смотрели, но явно смотоели не там. Не стоят так двушки. Преувеличиваете. Развод.
Людмила Баталова
Смотрела ЖК "Лучи" в Солнцево в Москве. Я знаю цены только в СПб. У нас тоже цены сильно подпрыгнули, но всё-таки ниже, чем в Москве. У нас однокомнатные квартиры в новостройках, на базе котлована, стоят примерно 6-8 миллионов. Зависит от класса. А там однокомнатная стоит более 10 миллионов. Можете посмотреть сами.
Иван Иваныч Иванов
эта Натали Валуа не женщина, а троЛЛ-бандеровец хохлобабуин мЫкола кривенКО, который маскируется под женщин, сбежал с Краiнi и окопался на хуторе в казахской степи. у них там кибитка-мазанка стоит 500 руб.
Иван Иваныч Иванов
Обе сестры являются наследниками 1 очереди и младшая Татьяна творит величайшую глупость. Понятно,что она не любит мужа и Римма Яковлевна права, жалея сына и по-житейски мудро просчитывает варианты развития ситуации на много ходов вперёд. А сын её, имея 2-малолетних сыновей тюфяк и наверняка его женушка рассчитывает в перспективе на кв. Риммы Яковлевны. А кв. усопшей сватьи надо продавать или разменивать на 2 однушки, но это не сразу, пока сын старшей сестры, которая ровно на жопе сидит со своей з/п 30000 р. (и это в Москве!) подрастёт, может куда поступит и уедет, жизнь покажет. Надо отстаивать интересы своих 2 малолетних внуков, так что Римма Яковлевна права, а сын её долбожоп.
Виктор Белогорцев
ну да, чтобы мне стало лучше надо испоганить жизнь другим
Натали Валуа
Долгожоп- это как это?
Натали Валуа
А чтобы мужик сидел в Москве на зп в 30 тыс, так в это вообще не верю.
Иван Иваныч Иванов
иди хохлобабуин строгай свои поленья у себя на хуторе в казахской степи, может что продаж за медяки-теньге.
Иван Иваныч Иванов
кому поганить жизнь, этой старшей ольге? которая сидит на жопе ровно за 30 тыщ и чаи на работе гоняет.пусть идёт в самозанятые, печёт торты, жарит котлеты на доставку и др., как это делают др. женщины, чай в Москве живёт. как юрист, спец. по уголовному праву на 90% между сестричками за эту халупу будет ещё драчка, когда танька очухается со своим тюфяком.
Виктор Белогорцев
зря наш, ты где увидел что она чаи гоняет на работе, а если и гоняет то это к тебе какое имеет отношение? в самозанятые пусть идут придурки, на каждого такого сразу найдутся хапуги с ложкой ты юрист, а со следоками сталкивался, шкуры они продажные, за звездочку мать продадут, да и юристы не лучше, что бы правду сказали приходилось в прокуратуру в помощники звать чтобы войны за халупу не было надо хоть каплю совести иметь
Иван Иваныч Иванов
ты что мне тыкаешь крыса тыловая??? такая как эта старшая оля на свою тридцатку хрен сына подымет. знаю я таких, как нагрянешь в офис только сидят жопу там протирают. их так и зовут - офисный планктон. слышал про таких, которых в первую очередь сокращают? Москва - слезам не верит, у нас всё жёстко. поэтому захлопни свою пасть, самозанятые, это те кто не сидит на жопе ровно, а что-то делает, пытается достойно жить, не как ты стручок.
Иван Иваныч Иванов
долгожоп, это как ты - долбо..б, ну, ты понял.
Виктор Белогорцев
а ты не ори, знаю таких горластых, лишь бы рубли срубить на чужой беде а самозанятые долго не живут, потому что всякие мудаки их обдирают, ни тебе ли этого не знать, а как я живу ты знать не можешь, да и не твоё это дело
Иван Иваныч Иванов
моя сестра, племяшка, её подруги - самозанятые. кто печёт торты, готовят котлеты и др. не то,что ты магазинное говно хаваешь. шили брендовую одежу, не пошло, но стали др. это им хватило своим горбом заработать кв. в Москве, замечу не в ИПОТЕКУ, не у тебя там в мухосранске. я хоть и юрист, но как-то прибился по работе к геологодобытчикам, да так и с ними. на хрен мне эти кабинеты и всякая офисная моль а ты болезный не интересен, по твоей логике видно, что ты неудачник. пыли дальше.
Виктор Белогорцев
все ты видишь да понятия не имеешь какой я и тем более чем питаюсь неинтересен? ну так не пиши мне, найди себе интересного, тут всяких много
Иван Иваныч Иванов
по твоему комменту в отношении старшОй сестры видна твоя логика рассуждений. ты влез в мой коммент,не я. не интересен не только из-за логики, но и то, что ты бездельник-неудачник.

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