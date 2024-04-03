Самый мощный в мире МРТ сделал первые изображения человеческого мозга

Изображение человеческого мозга, полученное МРТ / © AFP Впервые самый мощный МРТ применили исследователи из французского Комиссариата по атомной и альтернативным видам энергии (CEA) в 2021 году для сканирования тыквы.
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