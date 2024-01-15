Политик Перинчек: Корабли НАТО не зайдут в Черное море, пока идет СВО

Председатель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек сообщил о том, что корабли Североатлантического альянса не станут заходить в Чёрное море во время проведения СВО Российской Федерации на Украине.
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