Премьер-министр Молдавии призвал ускорить интеграцию страны в Евросоюз

Перед правительством Молдавии стоят задачи полной интеграции страны в европейский энергетический рынок и достижения энергетической независимости Молдавии от России, заявил премьер-министр республики Дорин Речан, 11 февраля сообщает пресс-служба правительства.
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