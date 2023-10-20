Прогноз погоды в Крыму на пятницу. • Симферополь: +20°, ясно ☀️ • Севастополь: +20°, ясно ☀️ • Ялта: +19°, ясно ☀️ • Алушта: +21°, ясно ☀️ • Евпатория: +20°, ясно ☀️ • Саки: +20°, ясно ☀️ • Бахчисарай: +19°, ясно ☀️ • Джанкой: +23°, облачно ⛅️ • Судак: +20°, ясно ☀️ • Феодосия: +19°, ясно ☀️ • Керчь: +19°, ясно ☀️ • Черноморское: +20°, облачно ⛅️ • Армянск: +21°, облачно ⛅️ Крым Оперативный.
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