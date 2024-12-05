Торговцев смертью выслеживает дрон. В центре обсуждения – наркоситуация и проблема скрытого алкоголизма

Более 140 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявлено в этом году, сообщил заместитель начальника ОМВД России по городу Салехарду подполковник полиции Альберт Каримов на прошедшей недавно пресс-конференции.
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