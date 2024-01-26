Вдова Янина рассказала, как живет после смерти мужа

Вдова актера Алексея Янина Дарья сообщила, как она живет теперь. В эксклюзивном интервью для VOICE певица поделилась своими планами в сфере творчества, а также рассказала о трудностях, с которыми они с сыном столкнулись после потери отца и мужа.
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