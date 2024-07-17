«Омск РТС» запустил сервис по поиску отключений горячей воды, но в нем нет информации о многих проблемных домах.
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«Омск РТС» запустил сервис по поиску отключений горячей воды, но в нем нет информации о многих проблемных домах.