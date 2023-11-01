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Провизор раскрыла секреты молодости коренных народов Севера

Провизор раскрыла секреты молодости коренных народов Севера

Половина женщин страны обращается к косметологам, чтобы немного продлить молодость. Однако, как рассказал эксперт, у коренных народов Ямало-Ненецкого автономного округа есть свои секреты красоты и здоровья.

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