Провизор раскрыла секреты молодости коренных народов Севера

Половина женщин страны обращается к косметологам, чтобы немного продлить молодость. Однако, как рассказал эксперт, у коренных народов Ямало-Ненецкого автономного округа есть свои секреты красоты и здоровья.
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