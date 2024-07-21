Аналитик Капитонов: сотрудничество "Газпрома" с Индией осложняет география

Индия является крайне перспективным рынком для "Газпрома", однако сотрудничество осложняет география, заявил аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов в беседе с РИА Новости.
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