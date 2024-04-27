Сочный и ароматный шашлык из шампиньонов для приготовления на мангале

андрей картаев

какой то мудак начал называть шашлыком все что на шампур насадишь и понеслось и грибной вот появился слышал про овощной наверное вегатарианец назвал ну обидно же траву жрешь а шашлыка хочется еще я не знал что с детства на рыбалке ел рыбный шашлык когда рыба готовится возле углей на шампуре только в бреду это блюдо можно назвать шашлыком иногда мы клали рыбу завернутую в лопух прям на угли просто на шампуре оказалось удобней тоже самое происходит с пельменями