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Сочный и ароматный шашлык из шампиньонов для приготовления на мангале

Сочный и ароматный шашлык из шампиньонов для приготовления на мангале

Бонус: лучший маринад для шампиньонов фото: Shutterstock/Fotodom.ruМайские праздники традиционно становятся временем для загородных поездок и пикника, и конечно сложно себе представить посиделки на даче без шашлыка на мангале.

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Комментарии
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андрей картаев
какой то мудак начал называть шашлыком все что на шампур насадишь и понеслось и грибной вот появился слышал про овощной наверное вегатарианец  назвал ну обидно же траву жрешь а шашлыка хочется еще я не знал что с детства на рыбалке ел рыбный шашлык  когда рыба готовится возле углей на шампуре только в бреду это блюдо можно назвать шашлыком иногда мы клали рыбу завернутую в лопух прям на угли просто на шампуре оказалось удобней тоже самое  происходит с пельменями
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13 час.

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