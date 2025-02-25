Задержанному в Башкирии подростку ВСУ дали 65 000 ₽ за фото нефтезавода в Рязани

Парень искал подработку - и однажды в соцсетях к нему обратились с предложением. Поначалу все выглядело относительно невинно: молодого человека просили сделать постановочное фото девушки в религиозном костюме или архитектурных объектов.
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