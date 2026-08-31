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Царьград

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Air China и другие авиакомпании потеряли $1,2 млрд за полгода

Air China и другие авиакомпании потеряли $1,2 млрд за полгода

Крупнейшие китайские авиаперевозчики — Air China, China Eastern и China Southern — завершили первое полугодие с убытками в размере 8,17 млрд юаней из-за низких цен на билеты и высоких затрат на топливо.

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