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Царьград

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Нафтогаз сообщил об аресте российского судна в Норвегии

Нафтогаз сообщил об аресте российского судна в Норвегии

Украинская компания «Нафтогаз» сообщила об аресте Норвегией российского судна «Профессор Молчанов». Судно, используемое для коммерческих круизов, по решению суда от 31 августа должно оставаться в порту Баренцбург, Шпицберген.

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