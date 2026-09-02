Нафтогаз сообщил об аресте российского судна в Норвегии

Украинская компания «Нафтогаз» сообщила об аресте Норвегией российского судна «Профессор Молчанов». Судно, используемое для коммерческих круизов, по решению суда от 31 августа должно оставаться в порту Баренцбург, Шпицберген.
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