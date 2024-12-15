Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Сейчас потеряешься": Цыган в "Армани" угрожал женщинам и подросткам. Русские мужики заставили его извиниться

"Сейчас потеряешься": Цыган в "Армани" угрожал женщинам и подросткам. Русские мужики заставили его извиниться

Avia.pro - СМИ «Такого больше не повторится»: пьяный цыган в магазине угрожал женщинам и подросткам в поселке под Краснодаром.

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