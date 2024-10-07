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Царьград

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"Тяжело смотреть". Украинцы не узнали Мариуполь. Русские не сдержали эмоций

"Тяжело смотреть". Украинцы не узнали Мариуполь. Русские не сдержали эмоций

"А как докажете, что это Мариуполь?" - вопрошают украинцы в социальных сетях. Они не узнают город под "оккупацией" России и называют все видео фейками и фотошопом, а русские тем временем не сдерживают эмоций.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Изменился но еще не настолько как тот же Грозный. Все таки требуется время, с финансированием там все более менее. И стоят и воруют как всегда 😜. Но если кто то полазает в Яндекс карте то увидит что там огромное количество пятиэтажных Хрущевок на стяжках но совершенно целых по фасадам. Так что там еще строить, ломать и строить......
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14 час.
Владимир Морж
Откуда украинцам черпать инфу? В гугл-картах город в мае 2022 года. А к яндекс-картам им доступа нет.
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4 час.

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