"Тяжело смотреть". Украинцы не узнали Мариуполь. Русские не сдержали эмоций

Дмитрий Гурин

Изменился но еще не настолько как тот же Грозный. Все таки требуется время, с финансированием там все более менее. И стоят и воруют как всегда 😜. Но если кто то полазает в Яндекс карте то увидит что там огромное количество пятиэтажных Хрущевок на стяжках но совершенно целых по фасадам. Так что там еще строить, ломать и строить......