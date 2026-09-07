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Медведь вломился в пятизвездочный отель в Красной Поляне

Медведь вломился в пятизвездочный отель в Красной Поляне

Медведь проник в пятизвездочный отель в Красной Поляне. Кадры с животным, попавшим в объектив камеры наблюдения, опубликовал telegram-канал Mash.

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