На станции Княжая в Мурманской области полностью восстановили движение поездов

В Мурманской области на станции Княжая полностью восстановлено движение поездов по обоим путям после проведения восстановительных работ, организованных в результате столкновения пассажирского и грузового составов.
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